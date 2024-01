Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves lança edital de Residência Médica

Médicos que sonham com a especialização devem ficar atentos ao edital lançado pela Secretaria da Saúde (Sesa) para o processo seletivo de Residência Médica 2024 no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra. A Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense (Aebes), organização social que administra o hospital, informa que são 21 vagas distribuídas nas especialidades de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica e, pela primeira vez, Medicina Intensiva.



As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de janeiro e o edital completo com as demais informações pode ser encontrado no site da Consultoria em Concursos Públicos e Pesquisas Sociais (Consesp): https://sis.consesp.com.br/site/index.php?pg=concursos/info&codigo=4294.



Este é o décimo ano em que o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves oferta vagas de residência médica. No primeiro ano, em 2014, foram sete vagas nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Cirurgia Vascular.

O diretor do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) do Hospital Dr. Jayme, o médico Alexandre Maulaz, destacou que o processo de credenciamento na Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) é extenso e extremamente complexo e, neste ano, há uma especialidade inédita no concurso.



“Buscamos, desde a inauguração do hospital, desenvolver ensino e pesquisa na unidade. Entendemos que a capacitação e o desenvolvimento de profissionais são extremamente relevantes para o Estado e, em 2024, vamos ofertar, pela primeira vez na unidade, a especialidade de Medicina Intensiva. A pandemia da Covid-19 nos mostrou que precisamos formar, no Espírito Santo, mais médicos especialistas em tratamento de pacientes críticos e a residência de medicina intensiva do Hospital Dr. Jayme vem contribuir nesse sentido”, completou Maulaz.



A residência médica se enquadra na modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, e é caracteriza por treinamento em serviço sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional da área.



Serviço: Residência Médica 2024 no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Inscrição: do dia 07/01/2024 a 14/01/2024

Edital: disponível em https://sis.consesp.com.br/

Quadro de vagas:

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Código Especialidade Vagas 01 Cirurgia Geral 04 02 Clínica Médica 06 03 Medicina Intensiva 04 03 Ortopedia e Traumatologia 03 04 Radiologia e Diagnóstico por Imagem 04