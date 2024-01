Venda Nova: Hospital Padre Máximo comemora 65 anos cuidando de vidas

No dia 25 de janeiro, o Hospital Padre Máximo, localizado em Venda Nova do Imigrante, comemorou seus 65 anos de existência. Essa data tão especial foi celebrada graças ao apoio incondicional de diversos voluntários e empresas parceiras, que se uniram em prol do crescimento e sucesso dessa importante instituição de saúde.

Um dos eventos organizados em comemoração ao aniversário do Hospital foi o Jantar Beneficente HPM, que ocorreu no mesmo dia da celebração. Essa iniciativa contou com o apoio de empresas parceiras e homens e mulheres que fizeram a diferença para que esse evento se tornasse realidade.

Segundo os representantes do Hospital Padre Máximo, a instituição tem como propósito principal cuidar de vidas. Essa missão é possível graças à união e esforço de voluntários, apoiadores e doadores, que se dedicam ao bem-estar da comunidade.

A celebração dos 65 anos do Hospital Padre Máximo contou com a presença de importantes personalidades, como o Dr. Fernando Lemgruber, Dr. Abel, Deputado Paulo Foleto, Dr. Fernando Lemgruber (Presidente da Unimed Sul Capixaba), Cleto Venturim, Elpídio Fiorio, Dr. Bruno Beber e Francisco Foleto.

O Hospital Padre Máximo e seus colaboradores ainda reforçam o compromisso com o bem-estar da comunidade e esperam que esses 65 anos sejam apenas o começo de uma longa trajetória de cuidado e dedicação.

“Que venham muitos mais anos em que a união de voluntários, empresas parceiras e doadores possa continuar transformando vidas e fazendo a diferença”, ressalta a instituição.