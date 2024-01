Ibitirama: dois morrem após moto bater de frente com ônibus na ES 185

Dois jovens, que não tiveram identidades reveladas, morreram após se envolver em um acidente entre uma moto e um ônibus, na manhã do último sábado (30), na Rodovia ES 185, próximo à cachoeira do Firmino, já na área de Ibitirama.

De acordo com a Polícia Militar (PM), segundo testemunhas, o ônibus de uma empresa seguia da cidade do Rio de Janeiro sentido a Iúna e ao fazer uma curva, o motorista avistou a motocicleta que vinha em sentido contrário e na contramão de direção não havendo tempo para frear, por ser uma curva muito fechada.

Entretanto, questionado sobre o motivo do ônibus estar um pouco mais distante do local da colisão, o condutor esclareceu que alguns carros estavam vindo pouco atrás do ônibus e como a curva é muito fechada, corria grande risco de novo acidente. E assim que parou o ônibus, ele viu que os rapazes não estavam mais na frente do coletivo e então seguiu por mais alguns metros até estar em distância segura após a curva.

O condutor e alguns passageiros disseram que foram até onde os dois rapazes se encontravam caídos e perceberam que um deles, próximo à cerca e sem capacete, já estava sem vida e o outro, próximo à pista e com capacete, ainda respirava, mas com dificuldades. Assim que o socorro chegou, já não havia mais sinais vitais.

Quando a equipe da PM chegou ao local, já se fazia presente o Samu, que constatou que era os jovens que morreram no acidente em Ibitirama. A moto não tinha irregularidades. Não foi possível identificar qual dos dois rapazes era o condutor da motocicleta e quem era passageiro.