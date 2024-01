Indtechs capixabas recebem capacitação para negócios na Alemanha 

Sucesso entre as empresas de base tecnológica no ano passado, o Brazilian Indtechs in Germany (BIG) está de volta com uma segunda edição. O programa, pioneiro em internacionalização de indtechs (startups voltadas para o desenvolvimento de tecnologias para a indústrias), está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro e irá selecionar dez empresas para imersão e missão comercial na Alemanha.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeetHg77A3p5c9fHbMxg3_uk2–4x2ISgIwocKVVb_R7MMABg/viewform

O programa operado pelo Findeslab com apoio do Programa de Diplomacia da Inovação, Embaixada do Brasil em Berlim e o Next Mannheim vai expandir o horizonte de oportunidades das indtechs brasileiras capacitando, orientando e abrindo portas para que elas se conectem com o mercado industrial da Alemanha.

A gerente de Inovação do Findeslab, Bianca Rodrigues, explica que a jornada de internacionalização do BIG 2024 irá contar com uma trilha de capacitações ministradas por atores do ecossistema de inovação germânico para 20 empresas, dessas sairão as dez que participarão da missão.

“O intuito é preparar os empreendedores para o mercado alemão por meio de uma imersão de negócios naquele país, com direito a rodadas de negócios com indústrias e empresas locais, benchmarking com o ecossistema de inovação da Alemanha, além de visitas e experiências culturais na região”, afirma.

Uma novidade desta edição é que, além da busca por potenciais clientes (indústria), o programa conectará as indtechs a possíveis investidores (Venture Capital).

“O BIG 2024 será uma jornada de transformação para as empresas. Elas passarão por um processo de capacitação, preparação e amadurecimento para que possam atender do mercado germânico. Vamos preparar as startups para que possam fazer negócio na Alemanha. Elas sairão do Brasil já conhecendo o perfil dos clientes”, comenta Bianca.

BIG 2023 foi um sucesso

Em sua primeira edição, em 2023, o BIG contabilizou mais de 170 conexões em rodadas de negócios e gerou mais de um milhão de euros de receitas para as indtechs, fora os ganhos das indústrias. “Na primeira edição do BIG conseguimos que cinco das dez indtechs selecionadas se estabelecessem na Alemanha. Agora, com a porta já aberta, nossa expectativa é que mais três se estabeleçam, tendo a ajuda daquelas que passaram pelo programa. Com isso, vamos criar um efeito multiplicador”, aponta o idealizador do BIG, Claudio Goldbach.

Ainda de acordo com a gerente de Inovação do Findeslab aponta que inciativas como essa são importantes para as startups mostrarem seus portfólios para novos potenciais clientes.

“A internacionalização dá maior segurança para a startup e mostra que ela tem condições de atender clientes dentro e fora do Brasil. Desa forma conseguimos quebrar paradigmas e mostrar para as indtechs que elas têm soluções em nível internacional”, ressalta Bianca.

Entenda como será o BIG 2024

A 2ª edição do Brazilian Indtechs in Germany (BIG) acontecerá em quatro fases: inscrição e pré-seleção; 2ª fase da submissão; apresentação para banca avaliadora; e resultado final. Leia o edital completo:

https://findeslab.com.br/big2024/

1ª fase: Inscrição e pré-seleção

As startups se inscreverão, até dia 31 de janeiro, pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeetHg77A3p5c9fHbMxg3_uk2–4x2ISgIwocKVVb_R7MMABg/viewform para participar do BIG. Serão pré-selecionadas as empresas aptas a participarem do programa.

2ª fase: Submissão

Nesta fase serão escolhidas e capacitadas as 20 empresas brasileiras com soluções tecnológicas que atendem a indústria.

3ª fase: Apresentação para banca avaliadora

Aqui acontecerão as entrevistas com uma banca avaliadora. Nela, serão selecionadas dez das 20 indtechs capacitadas para irem na missão à Alemanha. A escolha será de acordo com os seguintes critérios: grau de impacto da solução na indústria alemã; maturidade da Indtech; potencial de internacionalização; e equipe.

4ª fase: Resultado final

A última fase consiste na divulgação do resultado final para a missão à Alemanha e na Assinatura do Termo de Compromisso e Adesão.