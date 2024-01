Cachoeiro se aproxima da estruturação de PPP para usina solar

O município de Cachoeiro de Itapemirim dá mais um passo rumo ao investimento na geração de energia solar. Nesta quinta-feira (18), a equipe do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em parceria com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), apresenta resultados do estudo de viabilidade do projeto de uma usina solar fotovoltaica para Prefeitura do município.

Em seguida, o banco capixaba dá início à etapa de desenvolvimento da modelagem do projeto de estruturação de uma Parceria Público-Privada (PPP), por meio do ES Inteligente, programa de parcerias e concessões públicas coordenado pelo Bandes.

Leia também: Bandes incentiva desenvolvimento de empreendimentos de Presidente Kennedy

Nos últimos anos, a busca pelo investimento em fontes de geração de energia renovável tem crescido exponencialmente no Brasil. De acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a geração solar aumentou 64,3% em 2022 em comparação com o ano anterior. Isso demonstra a responsabilidade e a preocupação dos estados e negócios brasileiros em desenvolver projetos que garantam a sustentabilidade ambiental em consonância com a economia.

Desenvolvimento e modernização

O coordenador do Núcleo de Gestão de Concessões e Parcerias do Bandes, Vilker Zucolotto Pessin, afirma que o projeto representa um passo importante para um futuro de desenvolvimento e modernização de Cachoeiro de Itapemirim, com benefícios econômicos, sociais e ambientais. “Hoje é um dia de celebração com a conclusão de uma fase crucial do estudo desta usina em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com os estudos de viabilidade, espera-se uma economia de 45,31% para os cofres públicos, após a implementação da usina”, destaca.

Antes da parceria público-privada ser instituída, é necessária a realização de uma série de estudos de viabilidade para o projeto. Esses estudos são cruciais para avaliar a viabilidade e a sustentabilidade dos projetos, abordando aspectos técnicos, legais, ambientais e econômicos e, consequentemente, a geração de benefícios para a população local.

Os estudos de Cachoeiro de Itapemirim foram concluídos e apresentaram excelentes resultados que demonstram a possibilidade de aplicação do projeto no município. Em caso de aprovação, o projeto segue para as etapas de consultas e audiências públicas, uma oportunidade para que o Bandes, IPGC, município, sociedade civil e o setor privado discutam o projeto.

“Diante dos custos energéticos enfrentados pelo município, essa iniciativa representa uma virada estratégica, promovendo não apenas uma gestão de recursos mais eficiente e inteligente, mas também avançando no desenvolvimento de energias renováveis. Além disso, o projeto está em perfeita sintonia com as diretrizes ESG, garantindo benefícios ambientais, econômicos e sociais expressivos para toda a comunidade de Cachoeiro de Itapemirim”, acrescenta Pessin.

Conheça o ES Inteligente

O ES Inteligente abrange a estruturação de projetos de cidades inteligentes e de saneamento básico para o Espírito Santo. Basta que o município faça a adesão ao Programa para que seja iniciada a execução de um plano de trabalho em conjunto entre Bandes, Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) e município.

O ES Inteligente oferece assessoria aos municípios para a estruturação de projetos de infraestrutura em áreas cruciais, com excelentes modelagens nas frentes de cidades inteligentes e saneamento básico.

“Por meio do Bandes e do IPGC, os municípios recebem suporte gratuito na elaboração de projetos complexos para ampliar os serviços ofertados à população e aplicar no setor público a inovação e a eficiência do setor privado. Essa abordagem integrada visa promover o desenvolvimento sustentável, fortalecendo a conectividade, a sustentabilidade e a segurança das comunidades, elementos essenciais para enfrentar os desafios atuais e futuros”, complementa Pessin.