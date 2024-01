Inscrições para 18ª Caminhada Litorânea acabam nesta quarta (17)

Os aventureiros e amantes da natureza terão a oportunidade de participar da 18ª edição da Caminhada Litorânea, que acontece no dia 27 de janeiro, com o patrocínio da Unimed Sul Capixaba e promovido pela ONG Caminhadas e Trilhas. A caminhada promete um dia repleto de vitalidade e beleza natural com o objetivo de incentivar a prática de atividade física, a conexão com a natureza e a preservação ambiental.

Quem ainda não se inscreveu para 18ª Caminhada Litorânea, tem até a próxima quarta-feira (17) para completar seu cadastro no site www.caminhadasetrilhas.com.br ou pelos telefones 28 99964-1996 e 28 99915-6889. Traga seus amigos e familiares para participar desse programa para todas as idades.

Sobretudo, o ponto de encontro da caminhada será em frente ao Bar do Penquinha, na avenida Atlântica 300, Praia Central, às 6h30. O transporte para o início da caminhada estará disponível, proporcionando facilidade aos participantes, pois o percurso começa na Praia das Falésia. A chegada está prevista a partir de 11h30, seguida de uma confraternização com show em uma tenda na Praia Central.

O percurso de 15 quilômetros revela não apenas praias paradisíacas, mas também falésias impressionantes, barcos e lagunas pelo caminho. Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, uma ambulância e paramédicos estarão disponíveis como apoio. Além de dois pontos de resgate estrategicamente posicionados e pontos de hidratação e frutas ao longo do trajeto.