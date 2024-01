Itapemirim: falha da gestão municipal frustra celebração de réveillon

A tradicional celebração da virada do ano foi frustrada por conta de uma falha da equipe da Prefeitura de Itapemirim responsável pela queima de fogos neste domingo (31).

Por meio de nota a administração municipal reconheceu o erro e lamentou o ocorrido.

“A Prefeitura de Itapemirim vem a público, por meio desta nota de esclarecimento, pedir sinceras desculpas aos munícipes e visitantes pelo lamentável ocorrido no réveillon 2024. Uma data tão significativa e muito esperada, que não merecia tamanha frustração”, diz um dos trchos do texto.

A prefeitura ainda enfatiza que planejou e contratou os serviços de queima de fogos para três locais: Itaipava, Itaoca e Vila do Itapemirim, mas a execução do serviço não ocorreu conforme o planejado.

“Destacamos que os fogos e toda estrutura necessária foram instalados pela empresa nestes 03 locais para que tudo fluísse normalmente. Pouco antes da meia-noite o próprio responsável por essa empresa reafirmou que tudo estava pronto, e que os fogos seriam acionados automaticamente, conforme horário de Brasília, por meio de apontamento via satélite. No entanto, para frustração de todos, houve demorado atraso na Vila, e a não execução em Itaoca”, diz a nota.

A administração municipal ainda relata que “após esse lamentável “incidente”, o representante da empresa contratada alegou que houve uma interferência provocando a perda do sinal e na comunicação do sistema de acionamento por satélite”. O caso está sendo apurado.

