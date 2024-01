Técnico em enfermagem é detido em ação de combate ao tráfico de fentanil no ES

No fim da tarde da última segunda-feira (29), um técnico em enfermagem de 29 anos foi detido durante uma ação da Polícia Federal de combate ao tráfico de fentanil. Contra o suspeito, que reside no município de Vila Velha, havia um mandado de prisão temporário.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve início por conta de uma denúncia feita pelo Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espirito Santo, que identificou a falta de mais de 400 ampolas de Fentanil no seu estoque, sem prescrição de retirada.

O técnico em enfermagem trabalhou no hospital durante quatro meses. A busca foi cumprida em sua residência, em Vila Velha, e após ser interrogado ele foi entregue ao sistema prisional do Estado.

Ainda, segundo a Polícia Federal, durante as investigações foi verificado que em dezembro do ano passado o suspeito solicitou pelo menos 15 ampolas de Fentanil, utilizando o acesso de outro (a) funcionário (a) do hospital, indicando pacientes que não precisavam do medicamento.

O investigado, caso comprovado o crime, responderá por furto e tráfico de drogas, cuja pena poderá ultrapassar 15 anos de reclusão e multa.

As investigações prosseguem sendo conduzidas pela Polícia Federal, em São Torquato, para comprovar a participação deste e outros suspeitos que possam ter envolvimento com o furto e comercialização do medicamento desviado.