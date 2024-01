​Jesus Vida Verão leva diversidade musical para as praias de Vila Velha

A 33º edição do Jesus Vida Verão promete ser um marco na história do evento com sua diversificada seleção musical. De 10 a 13 de janeiro, a Praia de Itapuã, em Vila Velha, será palco de um encontro único de estilos musicais, abrangendo desde o pop ao sertanejo, passando pelo reggae.



A iniciativa busca atrair um público variado, incluindo cristãos e não cristãos. A programação apresenta nomes como Preto no Branco, que foi indicado ao Grammy Latino em 2023. Gabriela Reis, com origens nordestinas, e Flavia Pereira Quintino, de Vila Velha, representam os talentos locais. Herdeiros de Cristo trazem o reggae gospel, enquanto DJ PV é conhecido mundialmente por suas músicas.

Anderson Freire e a dupla sertaneja André & Felipe são grandes nomes da música gospel. Júlia Vitória, Isaías Saad e Midian Lima também estão entre as atrações, todos com notável presença na cena cristã.



Com o tema Jesus a Paz para o Mundo, de acordo com a organização do evento, esta edição visa oferecer conforto em tempos de desafios globais, como catástrofes climáticas e violência urbana. A mensagem central é difundir os ensinamentos de Cristo, enfatizando o amor e a paz.



O Jesus Vida Verão, que começou em 1990, espera para este ano um público de cerca de 20 mil pessoas por noite, incluindo caravanas de outros estados.



A 33º edição do Jesus Vida Verão conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha e faz parte da programação do Verão Vila Velha 2024.