Lucca recebe alta e é o segundo dos sêxtuplos a ir para casa

Mais um dos sêxtuplos vai iniciar o ano em casa. Nesta segunda-feira (08) foi a vez de Lucca receber alta para ficar ao lado dos pais, do irmão Henry e da irmã mais velha Heloísa. Maytê e Eloá ainda seguirão sob os cuidados da equipe médica na Utin do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, mas a expectativa é que elas recebam alta nas próximas semanas.

Lucca nasceu com 800g e 35 cm. Nos 97 dias de internação, cresceu, ganhou peso, aprendeu a mamar e respirar sozinho. Agora, assim como aconteceu com Henry na última sexta-feira (05), ele está pronto para ir para casa.

“Cada criança tem a sua hora, a sua maturidade. O Lucca começou a mamar bem, mamar com força, no dia que o irmão (Henry) estava indo para casa. A gente decidiu manter ele em observação nos últimos três dias, para ter certeza de que ele não teria dificuldades para mamar em casa. Para nós é uma alegria enorme poder dar a alta, depois de tantos desafios superados. Hoje ele vai para casa com 3,102kg e 50 cm”, conta a médica Júlia Mattedi, diretora técnica do São Bernardo Apart Hospital.

Rotina em casa A nova rotina, com dois bebês em casa, vai exigir da família cuidados especiais e acompanhamento com médicos de diferentes especialidades.

“A rotina está sendo bem corrida, bem puxada, mas a gente vai se adaptando. No início a gente fica com um pouco de medo, mas agora já se acostumou com o Henry e ele já se acostumou com a gente. É tão gostoso, tão bom ter eles em casa. Muito feliz. Somente agradecer ao Senhor por tudo, por iniciar o ano com as nossas duas bençãos em casa e com a expectativa das meninas irem para casa daqui a pouco também, e os quatro ficarem juntinhos em casa”, explica a pediatra Juliana Quindeler.

Para a mãe, Quezia Romualdo, ter parte dos gêmeos em casa é um momento de muita alegria.

Maytê e Eloá seguem internadas na Utin

Ao contrário dos irmãos, Maytê e Eloá ainda seguirão recebendo todos os cuidados na Utin do hospital. As meninas estão estáveis e a expectativa da equipe médica é de que elas recebam alta nas próximas semanas.

“Elas ainda estão atingindo a maturidade. A Eloá ainda precisa de fisioterapia, um pouquinho de oxigênio, ainda cansa muito quando mama e precisa receber um pouquinho da dieta na sonda, para não ter que fazer muito esforço. A Maytê não está precisando de oxigênio, mas ainda está treinando a mamada e precisa de fisioterapia. As duas vão seguir aqui no hospital por mais um tempinho, até estarem prontas para a alta”, avalia a médica.

Lucca é o segundo dos sêxtuplos a ir para casa

Théo, Matteo, Lucca, Henry, Eloá e Maytê nasceram com 27 semanas de gestação no dia 01 de outubro, em um parto que envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

Cinco dias após o nascimento, o bebê Matteo não resistiu e acabou falecendo. Ainda em outubro, Théo, Henrry e Maytê foram transferidos para a Utin do Vitória Apart Hospital, na Serra. Théo chegou a passar por uma cirurgia no coração e lutou bravamente por dois meses, mas faleceu no dia 05 de dezembro.

No dia 13 de dezembro, depois de mais de um mês no Vitória Apart Hospital, na Grande Vitória, Henrry e Maytê voltaram para o São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. Na última sexta-feira (05), Henry recebeu alta. Agora, Lucca se junta ao irmão e a irmã mais velha, Heloísa, na espera por Maytê e Eloá.

Foto: Michel Macedo / Divulgação