Medicina Integrativa: transformando os cuidados com a saúde

Neste 23 de janeiro celebra-se o Dia Internacional da Medicina Integrativa, com intuito de manter um olhar holístico sobre o paciente, aliando seus aspectos patológicos e físicos às condições psicológicas e de estilo de vida.

Na busca constante por proporcionar um cuidado de saúde mais abrangente e personalizado, a Unimed Sul Capixaba destaca-se ao incorporar a Medicina Integrativa em sua Atenção Integral à Saúde.

Aliás, de acordo com o médico da família e comunidade, Vinicius Passamani Marques, a instituição adota uma visão centrada no paciente. Desta forma, vai além das barreiras tradicionais da medicina ao considerar não apenas a doença, mas também os aspectos sociais e psicológicos que moldam a saúde individual.

Novo jeito de cuidar

O espaço Viver Bem, destinado à Atenção Integral à Saúde, torna-se, assim, palco dessa abordagem inovadora.

“Aqui, uma equipe multidisciplinar colabora de forma eficiente, garantindo um atendimento qualificado e resolutivo. A rapidez nas referências e contrarreferências, aliada à personalização do cuidado, define o compromisso da Unimed Sul Capixaba em priorizar as necessidades específicas de cada paciente”, explica Passamani.

Aliás, uma das vertentes dessa abordagem é a oferta de terapias alternativas para o tratamento da dor. Neste contexto, temos a acupuntura e a fisioterapia, sendo acompanhadas pelo especialista em modulação da dor, Daniel Legura.

“Essas terapias visam proporcionar soluções menos invasivas e reduzir a dependência de medicamentos ou intervenções cirúrgicas. A partir dai, podemos promover uma abordagem mais holística e menos agressiva”, relata Vinícius.

Fácil acesso

A facilidade de acesso, contudo, é outra vantagem em destaque pelo médico. Ele ressalta o papel da Isa, assistente virtual da Unimed Sul Capixaba, na agilidade do atendimento.

Lá, os pacientes, contam via WhatsApp, no 28-2101-6255, com acesso a agendas avançadas para casos urgentes e a conveniência de gerenciar suas demandas por meio de canais de teleatendimento.

Além disso, a Unimed Sul Capixaba investe, portanto, em inovação ao disponibilizar aos pacientes o acesso a exames e informações sobre o plano de saúde por meio de um aplicativo intuitivo, proporcionando controle total na palma de suas mãos.

Diante desse cenário, a Medicina Integrativa na Unimed Sul Capixaba, portanto, não apenas redefine o modelo de cuidado. Ela também coloca o paciente no centro de seu tratamento. Isso promove uma experiência de saúde mais completa e satisfatória.