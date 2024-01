Meia capixaba marca e leva equipe a vice-liderança na Arábia Saudita

Nesta sexta-feira (26), o Al Zulfi, clube do meia capixaba Teco, ex-Vitória e Nova Venécia, entrou em campo contra o Al Rayyan, em partida válida pela 20ª rodada da SDL. Um dos principais nomes da equipe na temporada, Teco voltou a ser destaque na partida desta sexta e foi dele o gol da sua equipe. O meia comentou o gol marcado e celebrou.

“Foi um gol muito importante para o time, era um momento difícil no jogo e pude marcar. A bola caiu na perna direita e, mesmo sem ser a minha perna dominante, arrisquei e fui feliz em poder acertar um bom chute e marcar. Fico muito alegre por poder ajudar a minha equipe com mais um gol na temporada”, disse.

A SDL é composta por dois grupos de 16 equipes, cada. Os primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso automático para a FDL. Já as equipes que terminarem em segundo de cada grupo, irão disputar um playoff valendo a terceira vaga. O Al Zulfi, clube de Teco, é o segundo colocado do grupo A, com 40 pontos conquistados. O brasileiro falou sobre a disputa da competição e a busca pelo acesso.

“É uma competição muito dura, com grandes jogadores em todas as equipes. Há muitos brasileiros por aqui, então o nível do campeonato é bem alto. Estamos fazendo uma boa campanha, bem segura, mas não podemos bobear, temos que estar sempre melhorando e conquistando vitórias. O nosso principal foco é garantir a classificação direta, não vai ser fácil, mas vamos em busca do objetivo”, concluiu.

Com o gol na partida contra o Al Rayyan, o meia capixaba alcançou a marca de 3 gols na temporada. Além disso, o jogador acumula oito assistências para gols dos seus companheiros e são, ao todo, 11 participações em gols no campeonato.