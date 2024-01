Mimoso do Sul abre inscrições para cursos gratuitos

Já estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos ofertados pelo Qualificar ES em Mimoso do Sul.

A iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a prefeitura, oferece vagas para os cursos de Cuidador de Idosos, Cuidador de Pessoas com Deficiência, Balconista de Farmácia, Assistente Administrativo, Operador de Caixa, Auxiliar de RH e Departamento Pessoal.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso pela PC suspeito de estuprar enteada de 13 anos no ES

As inscrições podem ser realizadas na Sala do Empreendedor, situada no prédio da Estação Ferroviária ou pelo site www.qualificar.es.gov.br/.