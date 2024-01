Uma pessoa morre e duas ficam feridas após confusão em Itapemirim

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após serem esfaqueadas durante uma confusão na manhã desta quinta-feira (11), na Vila de Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), populares foram até a porta da Delegacia Regional de Itapemirim solicitando ajuda pois um homem estaria esfaqueando outro nas proximidades da delegacia. Prontamente, os policiais civis foram até o local e se deparam com o suspeito em pé com uma faca em mãos.

Entretanto, foi ordenado que ele colocasse as mãos na parede e jogasse o objeto no chão, o que foi de imediato obedecido pelo suspeito. Em seguida, foi algemado e conduzido à delegacia.

Depois disso, os policiais retornaram ao local do fato para entender o que havia acontecido. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam dois homens para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes e outro para o Hospital Menino Jesus.

Os policiais foram até a UPA para apurar o estado de saúde das vítimas. Os funcionários informaram que uma das vítimas, um homem, de 56 anos, deu entrada com uma perfuração no pescoço e com grande hemorragia, vindo a óbito algumas horas depois.

A outra vítima que deu entrada na UPA, um homem, de 63 anos, estava com cortes profundos no braço e escoriações no pescoço, mas não corria risco de vida. A terceira vítima, um homem, de 62 anos, estava somente com pequenas escoriações.

A PC informou que todos os envolvidos estavam embriagados e eram moradores de rua. Nenhum deles estava em condições de prestar depoimento. O suspeito, de 35 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e duas tentativas de homicídio. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional.