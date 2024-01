Mimoso do Sul: criminosos invadem supermercado e roubam carnes e bebidas

Três criminosos invadiram e levaram carnes e bebidas de um supermercado na noite do último domingo (28), no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do supermercado disse aos militares que tinham três homens dentro do estabelecimento praticando furtos. Segundo ele, já é a terceira vez que acontece o crime no intervalo de uma semana.

No entanto, o proprietário disse ainda que uma porta de vidro foi danificada por conta do arrombamento e que foi furtada diversas carnes e bebidas.

Os militares foram ao local e fizeram buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Veja o vídeo

Vídeo: Divulgação