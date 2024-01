Mimoso em alerta: Defesa Civil aponta riscos por causa das chuvas

O município de Mimoso do Sul está sob alerta. De acordo com comunicado, divulgado pela prefeitura, nesta terça-feira (23), os moradores das regiões à beira ou abaixo de encostas devem redobrar os cuidados.

Devido ao alto volume de chuva que caiu na cidade nos últimos dias, segundo a Defesa Civil, essas localidades correm risco de deslizamentos, quedas de árvores e desabamentos de muros.

Em caso de emergência, a administração municipal recomenda que a população entre em contato por meio dos telefones (28) 99934 7618 (WhatsApp) e (28) 98112 0828 (somente ligação).