Morre o empresário e ex-vereador de Cachoeiro Cidmar Moreira Andrade

Na manhã desta terça-feira (9), faleceu o empresário e ex-vereador Cidmar Moreira Andrade. A notícia foi confirmada e lamentada pela Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim.

Natural do distrito de Itaoca Pedra, Cidmar foi vereador por dois mandatos, nas legislaturas de 1989 a 1992 e de 1993 a 1996. Um amigo sempre presente e importante parceiro de trabalho e lutas na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Vereador atuante, representante incansável da comunidade de Itaoca, seu legado será o de um homem que trabalhou para o bem do município e pelo desenvolvimento social e econômico da nossa terra, onde deixa para sempre a sua marca.

O presidente da Câmara de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos), que atuou ao lado de Cidmar, lamentou o falecimento do colega, ex-vereador e empresário. “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do amigo Cidmar Moreira, empresário e vereador atuante. Ele parte deixando um legado e uma história que está marcada na cidade de Cachoeiro”, disse.