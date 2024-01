Moto desaparece de pátio após ser apreendida pela polícia em Mimoso

Uma moto Honda CG 160, de cor azul, desapareceu do pátio da delegacia de Mimoso do Sul, após ser apreendida pela Polícia Militar (PM) por estar com o licenciamento atrasado, na noite do último sábado (6), no centro de Mimoso do Sul.

A PM informou que a equipe fazia uma fiscalização de trânsito na Rua Deputado Evaldo Ribeiro de Castro, quando abordaram uma moto Honda CG 160 de cor azul. Na fiscalização, os policiais constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido. Os militares comunicaram ao condutor que a moto seria removida ao pátio credenciado do Detran. O dono ficou com a chave da moto.

Os militares acionaram o guincho, porém, o motorista informou que no deslocamento o guincho havia quebrado. Contudo, a moto foi retirada do local, pois estava em um lugar inseguro de bastante movimento. Por conta disso, a moto foi levada ao pátio da delegacia até a chegada do outro guincho.

Por volta das 22h, os militares foram ao pátio com o guincho para pegar a moto, porém, quando chegaram no local, viram que o portão estava aberto e a moto não estava no local. Os policiais foram atrás do dono e perguntaram onde a moto estava. Ele disse que não sabia da moto. Desconfiados, os policiais insistiram na pergunta e o homem acabou confessando que retirou a moto do pátio e escondeu em baixo da escada de sua residência.

Diante dos fatos, a motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran e o homem foi conduzido ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), para que sejam tomadas as medidas cabíveis.