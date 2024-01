Motociclista morre após bater em barranco em Presidente Kennedy

Um jovem, de 29 anos, morreu após a moto em que ele conduzia bater contra um barranco na zona rural de Presidente Kennedy. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu na madrugada do último domingo (7).

A PM informou que segundo testemunhas, o motociclista teria perdido o controle da direção e batido contra um barranco que fica às margens da rodovia. A moto e o condutor estavam devidamente regularizados.

Entretanto, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil este no local e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

