Motociclista morre em grave acidente entre carro e moto em Alegre

O motociclista Daniel Caetano Ribeiro, de 43 anos, morreu após um grave acidente ocorrido na noite do último domingo (7), envolvendo um carro e uma moto, na BR-482, próximo a localidade de Sobreira, zona rural de Alegre. O acidente aconteceu por volta das 19h.

De acordo com a Polícia Militar, Daniel Cateano Ribeiro conduzia a moto Honda CG 150 Titan, de cor branca. A moto bateu de frente com um Corolla Xei de cor prata. A dinâmica do acidente não foi esclarecida pela PM. Por conta da batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do Corolla permaneceu no local, e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Em seguida, o condutor foi encaminhado até a 6ª Delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos.

A Perícia da Policial Civil foi acionada e corpo de Daniel foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.