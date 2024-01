Polícia prende motorista de carro que matou casal em Itapemirim

O motorista que dirigia a caminhonete que matou o casal Maicon Ataliba, de 26 anos e Ingrid Moreira, de 19 anos, na manhã do último sábado (6), na ES 060, na altura de Gomes, em Itapemirim, foi preso logo após receber alta do hospital. As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Leia também: Vítimas que morreram em acidente enquanto trocavam pneu são identificadas

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 35 anos, conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (2x), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Entenda como aconteceu o acidente

Ingrid e Maicon estavam em um carro modelo Chevrolet Cruze branco, juntamente com uma terceira pessoa quando um dos pneus furou. O casal parou o carro no acostamento e no momento que realizavam a troca do pneu, acabaram sendo atingidos por uma Chevrolet S10 em alta velocidade.

Maicon foi socorrido até o UPA de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já a Ingrid foi encaminhada em estado grave para o Hospital Menino Jesus, porém, acabou morrendo horas depois. O motorista da S10 também foi socorrido para o mesmo hospital.

Posteriomente, no hospital, foi liberado que os militares fizessem contato com o motorista, que aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, alegando não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que o homem de 35 anos possuía sinais visíveis de embriaguez, permanecendo internado sob escolta.

Os corpos das vítimas de 26 anos e de 19 anos, foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.