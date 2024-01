Motociclista morre em grave acidente na BR-101

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente grave com uma carreta e um carro de passeio na noite da última quinta-feira (18), no km 294 da BR-101, em Cariacica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h30.

A PRF informou que uma carreta Scania, um veículo Chevrolet Prisma e uma moto Honda CBX 250 trafegavam na Rodovia BR-101 quando o acidente aconteceu. Por conta dos ferimentos, o motociclista não resistiu e morreu no local.

O estado de saúde do motorista da carreta e do condutor do veículo não foi informado.