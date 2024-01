Motorista fica presa às ferragens em acidente em Itapemirim

Uma mulher ficou presa às ferragens após o carro em que ela estava se envolver em uma batida com o caminhão de lixo na rodovia ES 060, em Itapemirim. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (11).

O Corpo de Bombeiros informou que a equipe foi acionada para ocorrência de colisão com vítima presa às ferragens. No local, os militares se depararam com uma colisão frontal entre um caminhão de lixo e um carro de passeio, sendo que a condutora do carro de passeio ficou presa às ferragens e, quando os bombeiros chegaram, ela já estava sendo assistida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da ambulância do município.

Os militares iniciaram o trabalho de desencarceramento, utilizando o expansor para remover a porta do motorista e o cilindro para expandir o painel do veículo, até soltar a vítima, que estava presa pelo painel. Em seguida, os militares removeram a porta e a coluna traseiras, cortaram o banco do motorista e conseguiram extrair a vítima, que foi deixada aos cuidados da equipe do Samu.

A Polícia Militar (PM) informou que auxiliou o trânsito na rodovia até o final dos trabalhos do resgate.