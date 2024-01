MP denuncia prefeito de João Neiva por compra de votos e lavagem de dinheiro

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Promotoria da 14ª Zona Eleitoral, denunciou o prefeito de João Neiva pelos crimes de compra de votos e lavagem de dinheiro durante as eleições de 2022. De acordo com a denúncia, no dia 1° de outubro de 2022, véspera do primeiro turno das eleições, um veículo conduzido pelo prefeito foi abordado por agentes rodoviários. Dentro do carro, os agentes encontraram aproximadamente 12 mil folhetos de campanha eleitoral (santinhos), além de credenciais de 20 fiscais e delegado das eleições.

A ação foi realizada durante a “Operação Eleições 2022” da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

‌Também foram localizados 7 vales-combustível com as quantidades de 10, 20 e 25 litros, datadas de 01/10/2022, um bloco de vale para abastecimento de combustível e uma quantia somada em R$ 7.200,00 em espécie.

‌Na ocasião, o prefeito informou que se tratava de valor decorrente de seu vencimento funcional, mas não conseguiu demonstrar quando realizou o saque no banco. Questionado sobre a finalidade dos vales, inicialmente não soube informar, mas depois declarou que eram de inciativa própria para fornecer a colaboradores da campanha eleitoral.

‌O Ministério Público propôs ao prefeito um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Neste caso, ele poderia admitir a prática da infração e cumprir medidas determinadas pelo MP em vez de enfrentar um processo tradicional. No entanto, o acusado não admitiu a autoria do crime e recusou a proposta de acordo.

‌Diante dos fatos, o MPE ajuizou denúncia eleitoral em que requer que o prefeito seja citado para responder aos termos da ação. Também foi pedida à Justiça a quebra de sigilo bancário do denunciado, a fim de averiguar a procedência do dinheiro encontrado no veículo.