Mudança climática: ES tem formação sobre impactos para saúde

A relação entre certas doenças, a mudança climática e o impacto causado pelo fenômeno na saúde da população são alguns dos temas trabalhados na formação de profissionais atuantes no Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), durante este mês de janeiro.

O objetivo é discutir e aprofundar temáticas sobre interferências na saúde causadas pelas mudanças climáticas.

Promovidos pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), os encontros são realizados pelo Provimento e Fixação de Profissionais do Qualifica-APS e propõem discussões sobre a abordagem das arboviroses na APS, o diagnóstico, a conduta, os exames complementares e o acompanhamento de doenças, como dengue, Zika e chikungunya, além de debater a saúde planetária no contexto da prática profissional e do território de atuação, identificando doenças e qualificando as ações de saúde. Os aperfeiçoamentos em Saúde da Família propõem também ações práticas referentes ao assunto.

O médico e docente-assistencial do Provimento Felipe Alves explica que a Saúde Planetária é um conceito mais recente e que desperta a atenção nas discussões entre os profissionais.

“Nós abordamos como as mudanças ambientais vão impactar as doenças no futuro, como, por exemplo, o aumento de casos de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o que vai exigir mais dos profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Eles ficaram animados com o debate do tema e desejam compartilhar o conteúdo com toda a equipe na Atenção Primária, especialmente, com os agentes comunitários de saúde”, disse Felipe Alves.

Para o médico que atua no Qualifica-APS Victor Bolonha, é importante entender como as ações humanas têm impactado o nosso planeta, principalmente no que tange às mudanças climáticas e como isso está afetando a vida dos pacientes. “A partir dessa reflexão, cabe a nós profissionais entendermos como podemos ajudar a amenizar o impacto e o sofrimento decorrente destas mudanças nas vidas de nossos pacientes e da comunidade”, ressaltou Bolonha.

A Saúde Planetária representa um esforço para tratar da sustentabilidade e da vida humana em uma visão mais integrativa, transdisciplinar e global. O objetivo é compreender e traçar ações para reverter os efeitos das mudanças nos ecossistemas naturais, que acabam impactando a saúde e o bem-estar das pessoas. Conheça mais sobre o tema: http://saudeplanetaria.iea.usp.br/pt/o-que-e-saude-planetaria/



Qualifica-APS

O Qualifica-APS tem como objetivo promover a cooperação entre o Estado e os municípios para a formação de profissionais na Atenção Primária.

Os grandes diferenciais do programa são a utilização de metodologias inovadoras de ensino, o estímulo a iniciativas de pesquisas aplicadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a diminuição da carência de profissionais em regiões de dificuldade de fixação, aumentando a oferta de profissionais de saúde no maior número de municípios.