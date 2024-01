Não saia de casa sem saber! Veja a previsão do tempo para domingo (21)

Já a sabe a previsão do tempo para hoje? O domingo segue com o tempo instável em alguns trechos do Espírito Santo. A combinação entre calor e umidade irá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva, a partir da tarde, no trecho sudoeste do Estado.

O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva, a partir da tarde, no trecho sudoeste da região. Predomínio de sol e não há previsão de chuva nas demais áreas. Vento moderado pelo litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 40 °C.

Nas áreas altas: mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

O alerta laranja continua até o meio dia de hoje para oito cidades da Região Sul. Em Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui e São José do Calçado há o risco de tempestade, vendaval e chuva de granizo.