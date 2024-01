Notaer e Bombeiros são acionados para socorrer piloto de parapente no ES

Na manhã desta quarta-feira (10), as equipes do Notaer e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate de um piloto de parapente que sofreu uma queda durante um voo na rampa do município de Alfredo Chaves.

De acordo com informações do Notaer, o parapentista sofreu uma queda durante o voo sobre a rampa, caiu em um local de difícil acesso e precisou de apoio para ser retirado do local do acidente.

Leia também: Avenida Beira Rio terá interdição total a partir de sábado (13)

Ainda, segundo o Notaer, ele estava acessível e foi constatado que a melhor maneira de retirá-lo seria por terra. O helicóptero Harpia permaneceu no local até o término do resgate.

Após a avaliação, o parapentista foi removido por uma ambulância do Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do paciente não foi informado.