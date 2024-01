Nova rota turística deve projetar turismo no Sul do Estado

Belezas naturais, fazendas históricas e a diversidade de produtos da agroindústria são alguns dos atrativos apresentados pelo deputado Dr. Bruno Resende (União) para propor a criação da Rota Flor e Café, nos municípios de Conceição do Castelo e Castelo.

A iniciativa consta no Projeto de Lei (PL) 563/2023, que declara de relevante interesse turístico e cultural a rota de oito quilômetros, com início na igreja católica da comunidade de Montevidéu (em Conceição do Castelo, divisa com Castelo), à beira da ES-379, terminando na ES-165 (Rodovia Pedro Cola), em Castelo, passando neste município pelas comunidades de São Manoel e de Nogueira.

Na justificativa do projeto, o deputado cita alguns dos principais pontos de interesse turístico na região, como cachoeiras, grutas, rampas, centro cultural e casa de artesanato. Destaca, entre eles, o Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo, a 2.039 metros de altitude; além das cachoeiras da Fumaça, dos Vargas e dos Filetti, o Vale do Emboque, a Trilha do Jequitibá e o Pico do Urubu, em Conceição do Castelo.

As comissões de Constituição e Justiça; de Turismo e Desporto; e de Finanças vão avaliar o projeto antes da votação.

Acompanhe a tramitação do PL 563/2023