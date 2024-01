Novo Império e Jucutuquara fazem ensaio técnico com entrada gratuita

Depois do show que Pega no Samba e Chegou o Que Faltava deram no Sambão do Povo, abrindo a agenda de ensaios técnicos para o Carnaval 2024, é a vez de outras duas agremiações riscarem a passarela do samba com suas aguerridas comunidades. Neste sábado (13), Novo Império e Unidos de Jucutuquara fazem seus ensaios a partir das 19h. Os ensaios técnicos vão acontecer aos sábados de janeiro e o público está convidadíssimo a conferir uma prévia do espetáculo que está por vir, já que a entrada é gratuita.

A Novo Império, escola da Grande Santo Antônio, cantará o enredo “Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba”. A escola vai falar sobre a história, fauna, flora, os indígenas botocudos, o povo e o futuro promissor do município do Norte do Estado. O termo ‘Sentinela’, no título do enredo, representa a valentia e bravura dos agricultores e policiais mortos em defesa do território capixaba na Guerra do Contestado.

A Unidos de Jucutuquara, por sua vez, vem com o enredo “Gassho, Caminhos de Sabedoria”. “Gassho” é um gesto de mão, e tem a ver com profundo respeito. A Coruja vai levar para a avenida a evolução do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, desde a época das cabanas de madeira até a chegada dos templos e sua explosão para o turismo, traçando um paralelo com toda a sabedoria compartilhada no budismo.

Os ensaios possuem muita importância para as agremiações. É o momento em que as baterias afinam suas bossas, os componentes treinam a evolução e o samba – na língua e no pé, enquanto os intérpretes entoam os sambas-enredo que embalarão a avenida durante os dias de folia, afinando o ritmo

Veja a programação:

13/01/2024 – Novo Império e Jucutuquara

20/01/2024 – Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista

27/01/2024 – MUG

Estão presentes também os casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, destaques, musas, passistas, rainhas, velhas-guardas e outros segmentos.

Para o presidente da Liesge, Edson Neto, os ensaios técnicos são a oportunidade para as agremiações acertarem os detalhes para o dia do desfile oficial. “Esse é o momento de corrigir os erros, para que não sejam cometidos no sábado”, fala. Um outro ponto importante, segundo o presidente, é que essa também é uma ótima oportunidade para o público já aquecer para acompanhar a escola do coração na avenida. “Por isso é gratuito: já queremos receber o povo do samba, os simpatizantes e os turistas no Sambão do Povo antes do Carnaval”, finaliza.

Carnaval 2024

O Carnaval em 2024 já tem data marcada para acontecer. Será durante os dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no tradicional Sambão do Povo. No primeiro dia quem desfila são as escolas do Grupo A, no segundo são as do Grupo Especial e no terceiro as do Grupo B.

A Liesge também já definiu a ordem dos desfiles no Sambão do Povo. Quem abre o Grupo Especial do carnaval em 2024 é a Novo Império, seguida da Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o que Faltava, Piedade e Pega no Samba.

Já no Grupo A, que desfila na sexta-feira (2 de fevereiro), ficou a seguinte ordem: Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto.

E o Grupo B, que desfila no domingo (4 de fevereiro), o desfile começa com a Chega Mais, seguida da Rosas de Ouro, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá e Tradição Serrana.

Venda de ingressos

A venda dos ingressos já está acontecendo pela Brasil Ticket (https://www.brasilticket.com.br/carnaval-de-vitoria-2024.html). Os interessados devem acessar o site e escolher a opção de compra disponibilizada, são elas: mesas, lounges, arquibancadas e camarotes corporativos; e após isso optar pela forma de pagamento. Estão disponibilizados ingressos para os desfiles do Grupo de Acesso, Grupo Especial e Grupo A.