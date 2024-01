Pioneiro do funk no ES, Jefinho Faraó está confirmado no Baile Voador

O funk está confirmado na mistura do Festival Baile Voador 10 anos: o projeto Jefinho Faraó & Funk Retrô vai decolar no aniversário de uma década da festa de carnaval mais animada do Espírito Santo. Confirmado para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro (sexta, sábado e domingo de Carnaval), e com local ainda a ser confirmado, o festival também já havia anunciado a Orquestra Voadora no line-up.

No dia 10, Jefinho Faraó tomará conta do evento trazendo um dos ritmos mais brasileiros. O artista desponta como uma das pioneiras figuras do cenário funk no Espírito Santo. Na década de 90, conquistou o coração do público da periferia capixaba ao expressar seu protesto por meio de canções impactantes, como “Pastor Marginal”. De lá para cá, suas músicas dominaram as rádios. No Baile Voador, ele se apresenta junto da banda Funk Retrô, que desde 2018 é conhecida por trazer em seu repertório uma nova roupagem de hits do funk produzido nas décadas de 1990 e 2000.

Prestes a assoprar as velinhas no feriadão completando uma década de muito confete e serpentina, o festival Baile Voador também confirmou a Orquestra Voadora, que arrasta milhares de foliões no Rio de Janeiro com seu bloco, e agora vai trazer toda a atmosfera da folia carioca para quem for curtir o feriadão em Vitória. O repertório da banda mistura as tradicionais marchinhas com sambas, rock’n roll, trilhas sonoras de filmes e desenhos animados e música pop em geral. O show acontecerá no dia 9 de fevereiro.

Ingressos

LOTE PROMO [Limitadíssimo!]

SEXTA/SÁBADO

R$ 60,00 – Inteira/Individual

R$ 30,00 – Meia/Individual

R$ 30,00 – Meia Social/Individual

R$ 80,00 – Grupo 4 Pessoas | Meia/Meia Social

PASSAPORTE VOADOR [3 DIAS]

R$ 100,00 – Inteira/Individual

R$ 50,00 – Meia/Individual

R$ 50,00 – Meia Social/Individual

INTEIRA – Ingresso válido a qualquer categoria de público, seja brasileiro ou estrangeiro, sem necessidade de algum tipo de comprovação, basta estar acompanhado de um documento oficial com foto.

MEIA ENTRADA – Ingresso com 50% de desconto. De acordo com a lei, são considerados beneficiários da meia entrada:

– Estudantes: com comprovante de matrícula e identidade estudantil;

– Professores: com comprovante de identificação funcional;

– Pessoas com deficiência: com comprovante de identidade funcional ou cartão de Beneficiário do INSS;

– Jovens de baixa renda: com comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Estadual e do Município (CadÚnico-ES);

– Idosos: a partir de 60 anos, com comprovante de identidade.