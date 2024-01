Oito cidades do Sul do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade, vendaval e chuva de granizo. O aviso vem do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este fim de semana.

Moradores de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui e São José do Calçado precisam ficar atentos, já que o alerta de tempestade prevê chuvas intensas e é válido até o próximo domingo (21) por volta de meio dia. O aviso é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que neste sábado, o tempo segue instável nos demais trechos do Espírito Santo. A combinação entre calor e umidade irá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva, a partir da tarde, no trecho sudoeste do Estado.