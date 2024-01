Oportunidades: programa prepara alegrenses para o mercado de trabalho

Mais de 40% dos alunos contemplados com bolsas de estudo do Programa Oportunidades, oferecido pela Prefeitura de Alegre, concluíram os cursos técnicos na área da saúde e estão aptos a ingressarem no mercado de trabalho.

De acordo com a administração municipal, os profissionais fazem parte da turma de estudantes selecionados no primeiro edital de seleção do programa, que ocorreu no segundo semestre de 2022.

Dos 29 alunos selecionados, 25 (86%), concluíram o curso técnico em enfermagem. Outros três alunos devem terminar ainda neste ano de 2024. Apenas um desistiu.

Já no curso técnico em Análises Clínicas, foram contemplados 9 alunos, onde (100%) dos alunos já concluíram a formação e estão aptos a desenvolverem as atividades como profissionais da área.

Segundo a Prefeitura de Alegre, desde o início do programa, 80 alunos já foram beneficiados com bolsas integrais ou parciais, sendo que 41,25% alunos são concludentes dos cursos técnicos, que têm duração de 18 meses.

Conheça o programa

O Oportunidades é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Alegre, criado pela Lei Municipal N° 3.687/2022, que tem por objetivo promover o trabalho, a qualificação social, profissional e o desenvolvimento mediante ações que contribuam para a inclusão e a permanência do cidadão no mercado de trabalho.

O programa contempla e concede bolsas de estudos junto a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (FAFIA) por meio de convênio firmado entre as instituições.

Conforme explica o prefeito Nirrô Emerick, as bolsas têm o objetivo específico de atender moradores da cidade, jovens e adultos, que estejam inseridos no Cadastro Único de programas sociais do Governo Federal, além de servidores do Poder Executivo e Legislativo de Alegre e seus dependentes.