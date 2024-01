Programa ‘Oportunidades’ abre inscrições para 43 bolsas de estudos em Alegre

As inscrições para o processo seletivo simplificado, para selecionar candidatos para bolsas de estudos, parcial ou integral, em Alegre serão encerradas nesta terça-feira (23), às 12h.

Estão abertas 43 vagas para os cursos de Nível Médio Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas, Bacharelado em Psicologia e Bacharelado em Enfermagem, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre – FAFIA.

Leia também: Personalidades históricas de Alegre são eternizadas em praça

Os interessados devem fazer a inscrição diretamente na Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), localizada na rua Olivio Correa Pedrosa, 261, Centro – em frente ao hospital de Alegre.

O processo seletivo simplificado fazer parte do programa ‘Oportunidades’, criado pela SEASDH, que oferece capacitação para inserção no mercado de trabalho.

Confira os documentos do Edital:

EDITAL

ANEXO I – CRONOGRAMA

ANEXO II – QUANTITATIVO DE VAGAS

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO

ANEXO IV – PEDIDO DE RECURSO

ANEXO V – DECLARAÇÃO

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.