Ora-pro-nóbis: saiba mais sobre os benefícios da queridinha das Pancs

O ora-pro-nóbis é um velho conhecido da população de Minas Gerais. Muito apreciada e consumida pelos mineiros, a planta ainda é pouco conhecida do restante dos brasileiros. Assim ela é classificada na categoria de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs).

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.