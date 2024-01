Ossada humana é encontrada no interior de Itapemirim

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata, na manhã desta terça-feira (9), localizada no bairro Gomes, interior de Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados por um morador que disse ter encontrado um corpo em uma área de mata. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o encontro de cadáver.

A Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica esteve no local e encaminhou os ossos para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

“O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)”, disse por meio de nota

