Pego no pulo! Homem é preso ao ser flagrado furtando fios em rodovia do ES

O dito “pego no pulo do gato” caiu como uma luva para um homem, de 49 anos, detido na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Estrelinha, em Vitória. É que ele foi flagrado exatamente no momento em que furtava fios às margens da Rodovia Serafim Derenzi.

“Durante o patrulhamento de rotina, nossa equipe passou de viatura e visualizou o suspeito. Ele estava abaixado entre duas caixas de distribuição de telefonia, onde ficam inúmeros fios. Isso nos chamou atenção, paramos e fomos verificar”, descreveu o inspetor Callegari, da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV).

Com o detido havia um saco com fios de telefonia cortados e um alicate. Ele já esteve preso, mas fugiu e acabou recapturado em 2019. O delito não foi informado. Novamente, o suspeito foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Vitória.

Combate

Esta é a segunda prisão de pessoas furtando fios, em 10 dias, pela Guarda de Vitória. A atuação da instituição é constante no combate a esse tipo de crime.

Aproximadamente 900 quilos de fios de cobre já foram apreendidos desde o início da atual gestão. A Guarda de Vitória realiza ações conjuntas com outras secretarias e forças de segurança para fiscalizar comércios desse ramo. O objetivo é evitar que o material furtado seja comprado por estabelecimentos.