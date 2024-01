Perseguição e tiroteio termina com dois suspeitos detidos no ES

Dois suspeitos, de 23 e 60 anos, foram detidos após tentarem matar dois homens que estavam dentro de um veículo na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Bela Aurora, em Cariacica.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam dentro de um veículo Ford Del Rey, quando os criminosos chegaram atirando.

Ainda, segundo a PM, os militares se depararam com os suspeitos em fuga, que efetuaram disparos em direção aos policiais, que revidaram em direção aos suspeitos.

Os homens foram detidos e com eles foi apreendida a arma utilizada no crime. Vítimas, que são irmãos, foram socorridas ao Pronto Atendimento de Cobilândia e Alto Lage. Os suspeitos foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional do município.