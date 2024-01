PF apreende drogas enviadas pelos Correios de outro estado para o ES

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira (11) quatro mandados de busca e apreensão visando o combate ao tráfico de drogas enviadas de outro estado para o Espírito Santo.

Leia também: PM e PRF realizam fiscalização contra crimes em ônibus na BR-101

Segundo a PF, a inteligência dos Correios, em parceria com a equipe K9 da Policia Federal, identificou objeto postal vindo de outro estado para o ES contendo drogas. O material foi apreendido e confirmado que se tratava de haxixe.

Durante a investigação, foi identificado que os suspeitos tentaram retirar a encomenda contendo drogas da agência dos Correios em Vitória, inclusive por meio de um carteiro ligado ao principal suspeito de adquirir as drogas.

Durante buscas, foram encontrados diversos pés de maconha e mudas da planta acondicionadas em uma estruturada estufa para produção da droga.

Os investigados, caso comprovado a participação no crime, responderão por tráfico de drogas, cuja pena poderá chegar a 15 anos de reclusão e multa.

Vale ressaltar que, durante o ano de 2023, com apoio dos Correios, a Polícia Federal interceptou e apreendeu diversos objetos postais que continham em seu interior substâncias ilícitas tais como maconha, LSD, ecstasy e outras drogas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.