PM e PRF realizam fiscalização contra crimes em ônibus na BR-101

Na manhã desta quarta-feira (10), foi realizada uma operação conjunta entre a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o intuito de fiscalizar e combater crimes em transportes coletivos, bem como fraudes veiculares nas proximidades da BR-101.

A PM informou que essas ações conjuntas entre as duas instituições demonstram o comprometimento e a preocupação em garantir a segurança pública, além de promover uma relação mais próxima e positiva com a comunidade.

O resultado é o fortalecimento da confiança da população nas forças de segurança e o reforço na sensação de proteção e bem-estar para todos. Um importante avanço foi alcançado na luta contra a criminalidade e a fraude em transportes coletivos.

A parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal representa uma inovação trazida por ambas as instituições, na qual a missão institucional é promover a segurança pública com cidadania nas rodovias federais e áreas de interesse da União.

