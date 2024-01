Piúma: corpo de adolescente que desapareceu no mar é encontrado

O corpo do adolescente de 16 anos, que desapareceu no mar de Piúma, litoral Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (5), foi encontrado por pescadores na manhã do último sábado (6). O adolescente estava com a namorada em um caiaque quando o caiu no mar e desapareceu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada na última sexta-feira (5), para atender uma ocorrência de desaparecimento no mar, por volta das 17h30, na praia de Acaica, em Piúma.

Segundo informações de populares, o adolescente navegava a caiaque com a namorada, quando caiu e desapareceu. A menina conseguiu retornar à água e pediu apoio. Os militares foram até a região e tentaram fazer buscas superficiais, mas sem sucesso.

Já na manhã de sábado (6), militares do mergulho iniciaram os trabalhos de busca, sendo que no final da tarde, foram acionados por pescadores que avistaram o corpo próximo à Ilha da Gambá. A vítima foi retirada da água e deixada aos cuidados da Polícia Científica.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.

“A Polícia Civil (PC) informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, que aguarda o resultado dos exames”, informou por meio de nota.