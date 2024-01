Polícia Militar apreende submetralhadoras e drogas em cidades do ES

Policiais militares apreenderam duas armas, maconha e cocaína no início da noite da última terça-feira (9), nos municípios de Viana e Cariacica. Durante a ação, um homem de 23 anos foi detido.

A Polícia Militar informou que o Ciodes recebeu a informação de que um homem estava comercializado drogas em um bar localizado no bairro Universal, em Viana. No momento, nada foi constatado, porém no início da noite militares da Força Tática da 11ª Companhia Independente retornaram ao local da denúncia e visualizaram um homem já conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem fugiu pelos fundos de uma casa com uma mochila. Durante a fuga, ele dispensou o material. Buscas foram realizadas e o suspeito, de 23 anos, foi encontrado escondido no interior do bar citado na denúncia em posse de um celular.

A mochila foi arrecadada pela equipe, sendo apreendida uma submetralhadora calibre 380, dois carregadores de submetralhadora calibre 380, uma munição intacta calibre 380, uma bucha de maconha, 53 pinos de cocaína, um celular, uma máscara e uma caderneta com anotações do tráfico.

Já no bairro Santo Antônio Cariacica, policiais militares se deslocaram à Rua Pernambuco onde foi possível avistar um suspeito em posse de uma mochila. Segundo levantamentos realizados pelo Serviço Reservado da 16ª Companhia Independente, suspeitos estariam ostentando armas de fogo e efetuando disparos nas redondezas no local.

O suspeito, ao perceber a presença das equipes, jogou o objeto no mato e correu por um terreno baldio não sendo localizado. Ao pegar a mochila, os policiais constataram que no interior havia uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre 9mm, uma munição calibre 9mm, 376 buchas de maconha, três rádios comunicadores, quatro balanças e uma faca.

O suspeito detido no município de Viana foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional, onde todos os materiais apreendidos foram entregues.