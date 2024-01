Marataízes: carro roubado é recuperado com ajuda do videomonitoramento

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou na tarde da última terça-feira (9), um carro que havia sido roubado e que trafegava com cinco ocupantes no bairro Cidade Nova, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

Leia também: PM Ambiental apreende armas e pássaros em risco de extinção em Guaçuí

De acordo com a GCM, a equipe recebeu informações do sistema de videomonitoramento de que suspeitos estavam andando com um Fiat Siena preto com restrição de roubo na avenida principal. Diante das informações, os guardas fizeram patrulhamento na avenida Rubens Rangel, e conseguiram abordar o veículo.

Entretanto, quando foi feita a abordagem, os guardas municipais avistaram cinco suspeitos dentro do veículo. Foram feitas revistas nos ocupantes e no carro, porém, nada de ilícito foi encontrado. Os guardas constataram que o veículo tinha restrição de roubo.

Portanto, os suspeitos e o veículo recuperado foram conduzidos pelos guardas para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Itapemirim. O Conselho Tutelar de Marataízes esteve no local, pois havia um neor de idade.