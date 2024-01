Polícia prende no RJ suspeito de homicídios praticados no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, com o apoio da 36ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz, no Estado do Rio de Janeiro, deflagrou, nesta quarta-feira (31), a primeira fase da Operação Judas, resultando na prisão de um suspeito procurado por vários crimes de homicídio cometidos em Aracruz. O suspeito estava escondido na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Leia também: Sejus realiza operação contra comunicação ilegal nos presídios do ES

De acordo com a PCES, com as investigações, o suspeito de 19 anos passou a articular e, por vezes, executar pessoalmente crimes de homicídio na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz. Essas ações resultaram em quatro mortos e pelo menos três feridos. Os homicídios ocorreram nos dias 18, 30 e 31 de dezembro do ano passado e no último dia 17.

O conduzido foi encaminhado para uma unidade prisional carioca, enquanto as investigações prosseguem.