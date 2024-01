Sejus realiza operação contra comunicação ilegal nos presídios do ES

Foi realizada, nesta quarta-feira (31), a terceira fase da ‘Operação Mute’ para eliminar a comunicação ilegal nos presídios do Espírito Santo. Policiais penais atuam em quatro unidades prisionais da Região Metropolitana da Grande Vitória. A operação é coordenada pela Secretaria da Justiça (Sejus) e segue até a próxima sexta-feira (2).

No entanto, segundo a Sejus, servidores da Diretoria de Operação Tática (DOT) e o Grupamento de Operações com Cães (GOC) atuam com ações de revistas nas celas para localizar materiais ilícitos. Também participam policiais penais da Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP).

O subsecretário de Inteligência Prisional da Sejus, Rafael Pacheco, ressalta que nas fases anteriores da Operação Mute, nenhum celular foi encontrado nas unidades do Estado.

“Intensificamos as ações nas unidades prisionais durante a Operação Mute. Temos uma rotina de revista frequente e servidores comprometidos com a gestão do sistema prisional. Não localizar aparelhos celulares ou materiais ilícitos de grande vulto só demonstra nossa preocupação com o controle do sistema prisional capixaba e com a segurança pública”, disse Rafael Pacheco.

Entretanto, no Espírito Santo, nenhum celular foi encontrado durante as ações realizadas na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1), Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), Penitenciária de Segurança Máxima 1 (PSMA1) e Penitenciária de Segurança Máxima 2 (PSMA2).