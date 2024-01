Polícia prende suspeito de ter matado enfermeira grávida no ES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em uma ação conduzida pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, prenderam o homem suspeito de matar a enfermeira Íris Rocha foi preso nesta quinta-feira (18).

Leia também: Coren-ES lamenta morte de enfermeira assassinada em Alfredo Chaves

De acordo com a Polícia Civil (PC), as diligências na prisão tiveram a participação de diversas delegacias da PCES, da Subsecretaria de Inteligência da Sesp e de outras instituições, que trabalharam em conjunto.

A ocorrência está em andamento e mais informações da prisão em instantes.

Relembre o caso

Irís Rocha, de 30 anos, foi encontrada morta na última quinta-feira (11), às margens da ES 383, na localidade de Iracema, em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo. O corpo estava com marcas de tiros e com cal.

A PM informou que militares foram acionados, por volta das 11h40 da última quinta-feira (11), para verificar a informação de que um corpo havia sido encontrado na estrada que liga Matilde a São Bento de Ucrânia.

A equipe foi ao local e após buscas, localizou o corpo de uma mulher às margens da estrada coberto com cal. A perícia foi acionada e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde aguardava identificação até a última segunda-feira (15).