População se mobiliza para salvar rampa de voo livre em Cachoeiro

Praticantes de Voo Livre, turistas e população da parte Sul/ Serrana do Espírito Santo estão preocupados com a possíbilidade de perderem um importante ponte para a prática de esportes radicais no Estado.

A Rampa de Voo Livre do Mirante do Alto Formoso, localizada entre o distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, e o municipio de Vargem Alta, corre o risco de deixar de existir já que a companhia de energia elétrica do ES tem um projeto para instalar torres de alta tensão passando pelo local, cruzando toda a extensão do pouso.

De acordo com informações, o proprietário o terreno onde a rampa é localizada, teria recebido uma indenização pela desapropriação do local já que a empresa conseguiu na justiça a liminar que permite a ela entrar na área e instalar torres.

Leia também: Polícia prende mulher envolvida na morte de empresário cachoeirense

Contudo, ele, juntamente a autoridades, conseguiu bloquear a liminar até que o projeto possa ser reavaliado e a rampa não precise ser desativada.

Mobilização Popular

Até mesmo uma abaixo-assinado começou a circular nos grupos de whatsapp pela interdição do projeto, o que de acordo com o presidente da Associação Voo Livre de Cachoeiro (AVLiCI), Samuel Almeida de Souza, se deu antes da reunião com a empresa para alinhamento e bloqueio do projeto.

“A rampa de voo livre do Mirante já é um patrimônio do turismo Sul Capixaba, e isso fica claro pela enorme atenção que este caso recebeu pela população local, e de varias outras localidades (até de fora do ES)”, declara.

Segundo ele, até mesmo atletas de outras modalidades esportivas como o surf, se mobilizaram para salvar a Rampa.

Saiba Mais

Com mais de 500 metros de altitude, a Rampa do Mirante é requisitada por muitos praticantes do voo livre e sempre está movimentada. É possível se fazer um voo acompanhado (duplo ou instrucional) e contratar algo similar (porém a rampa não é aconselhada a iniciantes). A mais famosa rampa capixaba deve ser visitada não apenas pelos praticantes do esporte, mas por todos aqueles que não resistem a uma boa vista.

Já é um ponto turístico tão consolidado que tramita na Assembleia Legislativa o projeto de Lei N° 480/2023, de autoria do Deputado Allan Ferreira, que chancela o Mirante como “Cartão Postal Oficial do Espírito Santo.”

Curiosidades sobre a Rampa

Em 2020, Marinha Do Brasil contactou a Rampa do Mirante para pedir autorização para operar no seu espaço aéreo quando preparavam uma operação de treinamento para o litoral, e o emprego de paraquedistas envolveria ganho de altura das aeronaves em nosso espaço aereo, que é protegido.