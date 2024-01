Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo em 5 áreas; confira vagas

A Prefeitura de Anchieta vai realizar processo seletivo simplificado destinado a contratação em regime de caráter temporário de pedreiro, pintor, jardineiro, eletricista e auxiliar de serviços operacionais. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 8 e 9 de fevereiro.

Interessados deverão se dirigir até a o auditório da Escola Municipal de Governo, na sede administrativa da prefeitura, no horário das 9h até às 12h, e das 13h30 às 16h. O endereço é Rodovia do Sol, Km 21,5, nº1620, Vila Residencial Samarco.

Todas as regras, documentação exigida, número de vagas e demais informações estão disponíveis no edital n° 002/2024.

