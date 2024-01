Prefeitura de Cachoeiro tem mudança no secretariado para 2024

O Diário Oficial da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim desta terça-feira (2), trouxe mudanças no secretariado municipal para 2024. Além da dança das cadeiras dos secretários municipais, o órgão de comunicação oficial do Executivo Municipal também tem uma lista de servidores que foram exonerados.

A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos que tinha à frente Luana Cristina da Silva Fonseca, passa a ser comandada por Thatiane Cardoso de Assis Silva, que era subsecretária da pasta.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social também teve mudança. Márcia Cristina Fonseca Bezerra deixa o comando da pasta. Quem assume é Roselane de Araújo Lima Barreira. O assessor Especial de Governo, Paulo José de Miranda também deixou o Governo.

Antônio Carlos Nascimento Valente deixa a Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente e assume a Secretaria Municipal de Administração. Victor Galvão Rabbi assume a Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente.

A mudança também ocorre na Comunicação do Governo. A jornalista Cláudia Aparecida Ferrari Sabadini, secretária Executiva de Comunicação, deixa a pasta. Quem assume é Filipe Rodrigues da Silveira.

Confira a íntegra da edição do Diário Oficial desta terça-feira (2).

