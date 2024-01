PRF recupera dois veículos roubados em poucas horas no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta segunda-feira (29), dois veículos roubados no Espírito Santo. O primeiro automóvel foi recuperado no km 295 da BR-101, em Cariacica. Segundo a PRF, o carro foi alugado em 2018 e nunca devolvido a empresa locadora.

Durante ronda com foco no combate à criminalidade, os agentes abordaram um veículo Renalt/Logan, da cor preta. O condutor apresentou notório estado de nervosismo ao relatar que havia adquirido, em uma plataforma online, o automóvel de um desconhecido na Serra, há cerca de seis anos, mas que sabia que era de origem duvidosa.

Os policiais identificaram, através do boletim expedido pela Divisão Especial de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio/ES em 2018, que o automotor havia sido alugado no mesmo ano, porém não foi devolvido. Diante do ocorrido, o suspeito foi encaminhado à Polícia Civil para que sejam tomadas as providências legais cabíveis.

Caminhonete de R$ 150 mil

O segundo veículo recuperado pela PRF foi uma caminhonete de valor aproximado de R$ 150 mil, com ocorrência de roubo. Segundo a corporação, o veículo trafegava no km 251 da BR-101, na Serra.

O carro, que era conduzido por um homem, foi abordado pelos agentes e, ao checar nos sistemas os dados da placa, foi constatado que o mesmo possuía uma queixa de roubo. O condutor e o veículo foram encaminhados ao DPJ da Serra pelo suposto crime de receptação.