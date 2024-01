O sucesso e a fortuna entraram em cheio na casa de alguns famosos, que agora fazem parte do seleto e caro ‘clube dos milionários’. Mas, quem são os famosos que entraram para a lista de milionários em 2023?

Aliás, uma ostentação aqui, outra ostentação imensa acolá, o negócio é mostrar que chegaram lá, empilhando notas de R$ 100,00, comprando carrões, jatinhos, mansões, e investindo no futuro.

No entanto, lista inclui nomes de influencers, cantores e até ex-BBB. Não é surpresa a ganhadora da edição passada transitar na lista. A novidade é outra participante!

Famosos que entraram para a lista de milionários em 2023:

MC Daniel

Daniel é realmente o cara do momento, como diz em seu perfil nas redes sociais. Até 2018, o cantor trabalhava como faxineiro em uma rede famosa de restaurantes de São Paulo, ganhando R$ 800,00 por mês. Aliás, aos 25 anos, o funkeiro está sentindo o sabor do sucesso, fama e com o bolso cheio de dinheiro.

Ele cobra em média R$ 200 mil por uma hora de show. Aliás, podendo variar para mais ou menos dependendo do formato e das datas. No réveillon e carnaval o valor chega a triplicar. Fora as publis que faz, colabs e seus empreendimentos. No ruim, o MC fatura por mês cerca de R$ 4 milhões ao mês e em 2023 comprou sua primeira mansão.

Funk ostentação

MC Ryan

Da leva de funkeiros que estão fazendo sucesso na cena, MC Ryan é um dos que se destacam pelo talento e também pelos bens que ostenta aos fãs. Ex-lavador de carro, o menino de 21 anos viu sua vida mudar da água para o vinho, o que possibilitou investir num patrimônio considerável. Aliás, junto com MC Daniel, com quem canta a música ‘Tubarão, te amo’, o rapaz se tornou um fenômeno. Por conta do hit, ele chega a cobrar R$ 350 mil por show, e faz mais de um numa noite.

No entanto, MC Ryan decidiu investir seu dinheiro em imóveis. Recentemente, ele realizou um sonho pessoal ao comprar uma mansão ao lado da que vivia seu ídolo, MC Kevin, que morreu em maio de 2021. Aliás, o imóvel de luxo, localizado em um condomínio em Mogi das Cruzes, em São Paulo, fica à beira de um lago, tem dois andares, piscina e até sala de cinema.

Na garagem, mais e mais carros de luxo: uma Range Rover Velar (R$ 700 mil), uma Lamborghini Aventador (cerca de R$ 4 milhões) e uma BMW X6 (em torno de R$ 1 milhão). Esta foi trocada por um Porsche Carrera 911 (em torno de R$ 900 mil), personalizado na cor verde limão. Ele também teve uma Ferrari, clássica vermelha (R$ 2 milhões). No início do mês, o moço ainda adquiriu um jet ski Seadoo RxTx 300 (R$140 mil).

Os milionários de 2023

A lista de famosos que entraram para a lista de milionários em 2023 inclui ex-BBBs!

Foto: Reprodução/Redes sociais

Ana Castela

Esse foi um ano próspero para a “boiadeira”, como é conhecida no meio sertanejo. Aliás, no Natal, Ana Castela compartilhou uma conquista e tanto pelas redes sociais: ela comprou nada menos que uma fazenda inteirinha. Pelo Instagram, ela tratou de mostrar aos seus seguidores parte da propriedade.

No entanto, esse é fruto de um trabalho de grande sucesso. Ana foi a artista mais ouvida no Brasil em 2023, no Spotify. A moça ainda comemora lugar no pódio das paradas musicais com a música “Fronteira”, em parceria com Gustavo Mioto, seu namorado.

Amanda Meirelles

Amanda foi a grande campeã do Big Brother Brasil 2023. A médica levou o prêmio de R$ 2.880.000,00 para casa, essa foi a maior quantia paga até hoje a um vencedor do reality show. Aliás, quando entrou na disputa, a loira contou que tinha uma grande dívida em seu nome. Ela financiou a graduação através do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e estava devendo cerca de meio milhão de reais quando foi confinada.

No entanto, hoje, a ex-BBB vive longe da ostentação, fazendo algumas viagens pelo Brasil e se deu ao luxo de curtir momentos nas Ilhas Maldivas. Após uma maré baixa, ela contou que prefere guardar o seu dinheiro e investir em aplicações no mercado financeiro.

Famosos que entraram para a lista de milionários em 2023

Key Alves

A ex-BBB Key Alves impressionou ao mostrar a nova mansão em que está morando em Alphaville, região nobre de São Paulo. O imóvel é avaliado em R$ 20 milhões. Em abril, Key já havia alugado uma mansão avaliada em R$ 3 milhões para os pais em Bauru, também em São Paulo.

Recentemente, a influenciadora de 23 anos anunciou que é a nova coelhinha da ‘Playboy’ americana e revelou o sonho de posar nua em uma revista masculina. Parte de sua fortuna vem de seu perfil no Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto que vende nudes na web, que se soma ao trabalho como influenciadora digital.

Jaquelline Grohalski

Quem vai terminar 2023 sorrindo à toa é Jaquelline. Biomédica de formação, ela já disputou o ‘BBB 18’, mas não conseguiu levar o prêmio para casa, sendo a segunda eliminada da competição. Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Jaque começou a trabalhar como influenciadora, fazendo publis para diversas marcas famosas. A morena chegou até mesmo se lançar como cantora de funk, mas não chegou a fazer carreira.

Não satisfeita e esperançosa de ser a mais nova milionária do pedaço, a moça disputou a 15ª edição do reality ‘A fazenda’, da Record, e finalmente levou uma bolada para casa. Jaque ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhões de reais.

Quem quer ser um milionário?

Foto: Reprodução TV Globo

Jullie Dutra

Se alguém quis mesmo ser um milionário em 2023, essa pessoa foi a jornalista Jullie Dutra. A pernambucana de 38 anos foi a primeira participante do quadro ‘Quem Quer Ser um Milionário’, do programa Domingão com Huck, da TV Globo, a embolsar o prêmio de R$ 1 milhão.

A jornalista levou o valor após acertar qual era o número da camisa que Pelé usou na Copa de 1958. Durante o programa, Jullie contou um pouco de sua história. Ela chegou a cursar Medicina em Cuba por um ano. Quando começou a cursar Jornalismo, ela chegou a vender charutos que trouxe do país e foi morar numa pensão, para conseguir custear as despesas da faculdade.

Órfã de mãe e pai, a moça tem uma filha de 3 anos, Maria Helena, diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA). Quando tinha 27 anos, Jullie ganhou uma bolsa parcial para fazer mestrado em jornalismo investigativo em Madri, na Espanha, mas precisou deixar o sonho para outro momento. Na época, sua mãe teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a jornalista decidiu cuidar dela.